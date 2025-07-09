0
0
0
НОВОСТИ

Марин Ле Пен не смогла оспорить в ЕСПЧ свое отстранение парижским судом от участия в выборах

19:15 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

«Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека», — отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 09.07.2025
Открывающийся в скором времени аэропорт Геленджика пока сможет принимать не более трех рейсов в день - гендиректор
0
143
18:40 09.07.2025
Белый дом уведомил госкомиссию США по высшему образованию о несоответствии Гарварда ряду стандартов - СМИ
0
165
17:54 09.07.2025
Сервис бесконтактной оплаты топлива на заправках «Роснефти» работает уже в 41 регионе
0
216
17:40 09.07.2025
5-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж, умер
0
236
17:12 09.07.2025
Канада никогда не станет штатом США — глава МИД
0
286
17:00 09.07.2025
Венгрия выступила против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы
0
315
16:32 09.07.2025
Обыски проводятся у директора МХАТ им. Горького Кехмана — источник
0
337
16:12 09.07.2025
США в одиночку не справятся с угрозами и региональной безопасностью в Арктике — Стубб
0
346
16:00 09.07.2025
Пакистан выступил за прямое ж/д сообщение с РФ
0
355
15:32 09.07.2025
РФ надеется, что Баку откажется от жесткости против задержанных россиян — Москалькова
0
356

Возврат к списку