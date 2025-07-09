Марин Ле Пен не смогла оспорить в ЕСПЧ свое отстранение парижским судом от участия в выборах
19:15 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
«Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека», — отмечается в документе.
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