Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что нормализация с Израилем находится под угрозой
17:12 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нормализация отношений между Садовской Аравией и Израилем находится под угрозой, Эр-Рияд не будет обсуждать этот вопрос без решения проблемы создания независимого палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая в саудовской столице на конференции «Инвестиционная инициатива будущего».
«Я бы сказал, что нормализация отношений с Королевством Саудовская Аравия не просто под угрозой, она не обсуждается, пока мы не примем решение о палестинской государственности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, находится ли вопрос установления дипломатических отношений с еврейским государством под угрозой в случае отсутствия у израильской стороны приверженности созданию палестинского государства. «Я бы сказал, что под угрозой находится не только нормализация отношений с королевством. Я бы сказал, что безопасность всего региона под угрозой, если мы не займемся правами палестинцев, если мы не найдем тот путь, который приведет нас к созданию палестинского государства», — отметил глава саудовского внешнеполитического ведомства.
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