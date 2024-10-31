Доля жителей США, желающих эмигрировать, достигла рекордных 17% — опрос
16:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля жителей США, желающих переехать за границу, за последнее десятилетие неуклонно росла и в 2023 году составила рекордных 17% населения страны. Об этом сообщила социологическая служба Gallup.
Согласно результатам ее последнего исследования, в 2011 году около 10% американцев хотели эмигрировать. К 2022 году доля жителей США, желающих жить за рубежом, достигла 16%. Рекордное количество было зафиксировано в 2023 году, когда 17% опрошенных заявили, что хотели бы покинуть страну. Прогнозируется, что в 2024 году этот показатель может составить 21%.
В исследовании отмечается, что увеличение количества американцев, желающих сменить страну проживания, соответствует общемировой тенденции.
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