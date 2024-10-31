Итоги референдума в Молдавии о присоединении к ЕС утверждены Конституционным судом
18:30 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты прошедшего 20 октября референдума, на котором 50,35% поддержали поправки в конституцию с целью присоединения к ЕС. Об этом было объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте КС.
«Утвердить результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года», — зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.
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