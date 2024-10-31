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Глава МИД ФРГ дала комментарий по повод закрытия консульств Ирана в Германии

18:15 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не планирует закрывать свое посольство в Тегеране, состояние дипломатических отношений с Ираном она охарактеризовала как «более чем на низком уровне» после казни Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство.

По утверждению Бербок, тот факт, что убийство Шармахда произошло в свете последних событий на Ближнем Востоке, показывает, что руководство Ирана «не действует в соответствии с нормальной дипломатической логикой». «Недаром наши дипломатические отношения уже находятся более чем на низком уровне», — заявила глава МИД ФРГ журналистам в Нью-Йорке. Германская сторона, по ее словам, неоднократно давала понять Тегерану, что казнь гражданина ФРГ будет иметь серьезные последствия. «Поэтому я приняла решение закрыть три генеральных консульства Ирана во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге», — констатировала Бербок.

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