Мэр Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
10:09 04.04.2022
Московские власти представили новый пакет мер, которые должны поддержатm жителей столицы и городской бизнес. По словам мэра Сергея Собянина, интенсивная работа по повышению устойчивости экономики и социальной сферы мегаполиса продолжается и предложенный комплекс мер дополнит программы, о которых было заявлено на прошлой неделе.
Собянин сообщил, что было подписано соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста между мегаполисом и другими регионами страны, а также зарубежными городами. В проекте запланировано налаживание авиасообщения с Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Пакистаном и Вьетнамом. «Объем транспортного заказа составит порядка 9,5 млрд руб. До конца года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий. Грузовой авиамост позволит восстановить функционирование логистических цепочек, нарушенных в результате введения санкций», - отметил глава города. Московский заказ позволит авиакомпании «Волга-Днепр», эксплуатирующей более 70% парка российских грузовых самолетов, продолжить работу и сохранить коллектив, в котором сейчас более 3000 пилотов, инженеров и других сотрудников.
Поддержку получат компании, занятые в сфере такси и каршеринга – им были увеличены в два раза субсидии на приобретение новых автомобилей. Также, возраст машин, допустимый для оформления льготных парковочных разрешений, будет увеличен с одного года до двух лет, а срок действия разрешений - с трех до четырех лет. Это позволит операторам каршеринга сохранить около 13 тыс. автомобилей, которые должны были в нынешнем году уйти с рынка.
Планируется, что в ближайшие дни начнет действовать вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Льготные кредиты смогут получить промышленные предприятия, а также компании, выполняющие проекты строительства объектов нежилого назначения. На эти цели правительство Москвы выделило еще 10 млрд руб.
По словам Собянина, правительство Москвы не будет сокращать закупки оборудования и программного обеспечения для городских нужд, а объем программ льготного кредитования бизнеса увеличен с 2 до 7 млрд руб.
По словам градоначальника, решено продлить на три месяца программу стимулирования вакцинации от COVID-19. «Москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня 2022 года, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. руб. В этой программе уже приняли участие более 785 тыс. москвичей. И хотя сегодня ситуация с ковидом остается достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации. Да и материальная помощь точно не будет лишней», - отметил мэр в своем блоге.
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