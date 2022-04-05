0
0
148
НОВОСТИ

Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в иранском Мешхеде

15:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде. Об этом сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на пресс-службу мавзолея.

Отмечается, что нападению подверглись как минимум 2 человека, они доставлены в больницу, злоумышленник задержан. Причины нападения выясняются.

Мавзолей Имама Резы в Мешхеде считается главным объектом паломничества на территории Ирана для мусульман-шиитов. По данным иранской стороны, ежегодно святыню посещают 15-20 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:00 05.04.2022
Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка
0
0
16:32 05.04.2022
Москва и Киев провели обмен 86 на 86 человек — Москалькова
0
67
16:12 05.04.2022
В Крыму оценивают подпадающее под национализацию имущество украинцев в миллиарды рублей
0
97
16:00 05.04.2022
Власти Израиля арестовали палестинского губернатора Иерусалима
0
131
15:12 05.04.2022
Министр обороны Польши подписал договор с США на поставку республике 250 танков Abrams
0
187
15:10 05.04.2022
Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Красногорске
0
166
15:00 05.04.2022
Испания вышлет около 25 дипломатов РФ из страны
0
180
14:32 05.04.2022
Переход к международным расчетам в рублях идет осторожно — Песков
0
288
14:12 05.04.2022
Швеция высылает трех российских дипломатов
0
243
14:00 05.04.2022
Зеленский считает, что Орбану придется выбрать «между Россией и остальным миром»
0
294

Возврат к списку