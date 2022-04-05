Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в иранском Мешхеде

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде. Об этом сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на пресс-службу мавзолея.

Отмечается, что нападению подверглись как минимум 2 человека, они доставлены в больницу, злоумышленник задержан. Причины нападения выясняются.

Мавзолей Имама Резы в Мешхеде считается главным объектом паломничества на территории Ирана для мусульман-шиитов. По данным иранской стороны, ежегодно святыню посещают 15-20 млн человек.