В Крыму оценивают подпадающее под национализацию имущество украинцев в миллиарды рублей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имущество украинских политиков и олигархов в Крыму, которое могут национализировать, оценивается в миллиарды рублей, сообщил журналистам во вторник глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«У нас все тайное становится явным. <…> Активы серьезные, будут исчисляться миллиардами рублей», — сказал Константинов.