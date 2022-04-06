ВС РФ отменил приговор трем сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве Кирова

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ в среду отменил обвинительный приговор 1935 года в отношении троих сотрудников НКВД, осужденных за халатность по делу об убийстве Сергея Кирова, передает корр. ТАСС.

«Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления. Признать за фигурантами дела право на реабилитацию», — сказала собеседница агентства.