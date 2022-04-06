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НОВОСТИ

РФ способна платить по долгам, но искусственно созданный дефолт нельзя исключать - Песков

15:12 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что в случае с уплатой внешнего долга РФ может быть искусственно организована дефолтная ситуация, хотя реальных оснований для этого нет.

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — заявил представитель Кремля.

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