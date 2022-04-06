ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы в результате действия российских военных. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и „многочисленных погибших“ для передачи западным СМИ», — заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, для этого были привлечены представители западных информационных агентств, руководство осуществляли военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. «При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — добавил он.