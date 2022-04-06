0
0
130
НОВОСТИ

Сбербанк сообщает о работе в условиях новых санкций

18:11 06.04.2022

Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют успешно работать в любых условиях. Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на официальном сайте www.sberbank.ru.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 06.04.2022
Курс доллара впервые с февраля опустился ниже 80 рублей
0
3
18:20 06.04.2022
Россия не собирается закрывать европейские посольства в Москве - МИД РФ
0
93
17:45 06.04.2022
Депутат Александр Толмачев: «Модное понятие «культуры отмены» на Россию сработало откровенно плохо»
0
144
17:40 06.04.2022
США вводят запрет на новые инвестиции в экономику РФ — администрация
0
170
17:12 06.04.2022
ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ — МО РФ
0
192
17:00 06.04.2022
Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже
0
195
16:32 06.04.2022
Инсценировку в Буче нужно расследовать, но нужно независимое расследование — Песков
0
243
16:12 06.04.2022
Орбан заявил, что плата за газ в рублях не проблема для Венгрии — Reuters
0
259
16:10 06.04.2022
Московских школьников познакомят с космическими исследованиями
0
246
16:00 06.04.2022
Люксембург высылает одного российского дипломата — МИД страны
0
255

Возврат к списку