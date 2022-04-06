Сбербанк сообщает о работе в условиях новых санкций
18:11 06.04.2022
Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют успешно работать в любых условиях. Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на официальном сайте www.sberbank.ru.
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