Более 380 преступлений против выходцев из России зафиксировано в Германии с 24 февраля
10:00 07.04.2022 Источник: Газета.Ru
В Германии с начала российской специальной военной операции на Украине — 24 февраля — зарегистрировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, также были совершены преступления в отношении 181 человека с украинским происхождением.
Фезер уточнила, что в основном речь идет об оскорблениях, порче имущества, но были и акты насилия. «Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — подчеркнула глава МВД ФРГ. Газета.Ru
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