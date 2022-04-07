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НОВОСТИ

Более 380 преступлений против выходцев из России зафиксировано в Германии с 24 февраля

10:00 07.04.2022 Источник: Газета.Ru

В Германии с начала российской специальной военной операции на Украине — 24 февраля — зарегистрировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, также были совершены преступления в отношении 181 человека с украинским происхождением.

Фезер уточнила, что в основном речь идет об оскорблениях, порче имущества, но были и акты насилия. «Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — подчеркнула глава МВД ФРГ.  Газета.Ru

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