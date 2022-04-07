На главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в поезде напал неизвестный
21:05 07.04.2022 Источник: Интерфакс
"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - сообщил Муратов, чьи слова приведены в сообщении в телеграм-канале "Новой". К сообщению прилагаются две подтверждающие инцидент фотографии.
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