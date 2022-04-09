Финучреждения Каймановых островов заморозили $7,3 млрд российских активов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовые учреждения Каймановых островов, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около 7,3 млрд долларов, подчинившись наложенным Лондоном санкциям. Об этом в пятницу сообщил новостной портал «Кайман компасс».

По его данным, власти территории сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. В ее состав войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться еженедельно.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.