Премьер Баварии назвал закрытие АЭС серьезной идеологической ошибкой
09:00 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Баварии Маркус Зёдер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газетах редакционной группы «Функе».
«Закрытие трех действующих АЭС к концу года является серьезной идеологической ошибкой. Они снабжают электроэнергией десять миллионов домохозяйств, — сказал он. — Мы должны продлить эксплуатацию пяти АЭС еще на пять лет, чтобы у нас было достаточно времени для реализации целей в области зеленой энергетики».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее высказывался против продления срока эксплуатации АЭС.
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