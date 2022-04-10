0
0
28
НОВОСТИ

Николай Басков и Полина Гагарина дали очередной концерт для военных в Подмосковье

12:17 10.04.2022

image-10-04-22-11-02.jpg
Фото пресс-службы правительства
Московской области
Николай Басков и Полина Гагарина дали уже третий благотворительный концерт в Подмосковье. На этот раз они выступили в дивизии им. Дзержинского в Балашихе для военнослужащих Росгвардии и их семей.

«Я хочу передать приветствие от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и самые добрые пожелания. Слова благодарности, прежде всего, тем, кто сидит в первых рядах – это военнослужащие, которые вернулись и проходят лечение в главном клиническом госпитале Росгвардии, – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. – Слова благодарности семьям военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной операции, и семьям погибших. Вечная память героям, мы никогда их не забудем. Очень важно, чтобы в эти дни была вера в то, что мы победим. Вера творит чудеса».

В гарнизонном Доме офицеров собралось 500 человек.

«В ходе выполнения служебно-боевых задач на Украине наши военнослужащие проявляют мужество и профессионализм. Увы, не обходится без потерь», – сказал командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов и предложил почтить павших боевых товарищей минутой молчания. Также он поблагодарил губернатора Подмосковья за организованный концерт.

Идея благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. С такой инициативой выступил Николай Басков. Вместе с Полиной Гагариной свои хиты они уже исполнили в Красногорске для жителей ЛДНР, а затем – для семей военнослужащих в Кубинке, где к ним присоединился еще и Денис Майданов.

«Я сюда в первый раз приехал 25 лет назад с отцом, он заканчивал в Балашихе военную академию. И вот спустя столько лет опять нахожусь в этом зале, – рассказал народный артист РФ Николай Басков. – Выступать здесь – это не только моя позиция как сына военного. Это моя жизнь. Низкий вам поклон и огромное спасибо».

«Для меня огромная честь сегодня выступать перед вами.Это большое счастье, когда я могу сказать слова благодарности и восхищения вам лично, глядя в глаза. Спасибо огромное за ваше мужество, за величие вашей души. Вы делаете что-то невероятное и вся страна вам очень благодарна. Вы настоящие герои», – сказала Полина Гагарина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 10.04.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 10 апреля, 2022
0
54
11:40 10.04.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 10 апреля, 2022
0
128
11:00 10.04.2022
Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
0
238
10:32 10.04.2022
Сбер снизил ставки по потребительским кредитам
0
254
10:23 10.04.2022
Турция предоставляет гарантии судам и самолетам, следующим в Россию и Украину
0
257
09:15 10.04.2022
Избирательные участки по выборам президента открылись во Франции
0
296
09:10 10.04.2022
Внезапная остановка импорта газа из РФ помешает помогать Украине - Генсек ХДС
0
402
09:05 10.04.2022
Дождь и до +11С предсказывают синоптики в Москве в воскресенье 10 апреля
0
271
09:00 10.04.2022
Премьер Баварии назвал закрытие АЭС серьезной идеологической ошибкой
0
366
21:00 09.04.2022
Пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины
0
861

Возврат к списку