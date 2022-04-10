Николай Басков и Полина Гагарина дали очередной концерт для военных в Подмосковье
12:17 10.04.2022
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Я хочу передать приветствие от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и самые добрые пожелания. Слова благодарности, прежде всего, тем, кто сидит в первых рядах – это военнослужащие, которые вернулись и проходят лечение в главном клиническом госпитале Росгвардии, – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. – Слова благодарности семьям военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной операции, и семьям погибших. Вечная память героям, мы никогда их не забудем. Очень важно, чтобы в эти дни была вера в то, что мы победим. Вера творит чудеса».
В гарнизонном Доме офицеров собралось 500 человек.
«В ходе выполнения служебно-боевых задач на Украине наши военнослужащие проявляют мужество и профессионализм. Увы, не обходится без потерь», – сказал командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов и предложил почтить павших боевых товарищей минутой молчания. Также он поблагодарил губернатора Подмосковья за организованный концерт.
Идея благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. С такой инициативой выступил Николай Басков. Вместе с Полиной Гагариной свои хиты они уже исполнили в Красногорске для жителей ЛДНР, а затем – для семей военнослужащих в Кубинке, где к ним присоединился еще и Денис Майданов.
«Я сюда в первый раз приехал 25 лет назад с отцом, он заканчивал в Балашихе военную академию. И вот спустя столько лет опять нахожусь в этом зале, – рассказал народный артист РФ Николай Басков. – Выступать здесь – это не только моя позиция как сына военного. Это моя жизнь. Низкий вам поклон и огромное спасибо».«Для меня огромная честь сегодня выступать перед вами.Это большое счастье, когда я могу сказать слова благодарности и восхищения вам лично, глядя в глаза. Спасибо огромное за ваше мужество, за величие вашей души. Вы делаете что-то невероятное и вся страна вам очень благодарна. Вы настоящие герои», – сказала Полина Гагарина.
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