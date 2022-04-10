Данные о заражении COVID-19 в России на 10 апреля, 2022

12:00 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 56 случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. 457 человек, от COVID-19 скончались 259 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 10 апреля в РФ выявлено 13 056 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 259 человек, накануне сообщалось о 288 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 13 тыс. 573 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 517. "Выздоровели за сутки 29 372 человека, или на 26,7% меньше по сравнению с 9 апреля", - сообщили в оперштабе.