Мэр Собянин сообщил о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей

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В Москве завершается подготовка нового пакета мер, которые позволят поддержать рынок труда и некоторые другие сферы городской экономики в условиях санкционного давления. По словам мэра Сергея Собянина, на минувшей неделе правительством столицы уже был принят целый ряд важных решений, позволивших поддержать транспортную отрасль, сферу торговли и общественного питания, а также некоторых других отраслей.

Одна из принятых мер - долгосрочный заказ на поставку электробусов и вагонов метро, решение о котором было принято по результатам встречи с руководителями КамАЗа, ГАЗа, «Трансмашхолдинга» и других производителей подвижного состава. «Из-за отказа западных партнеров машиностроители вынуждены искать альтернативных поставщиков комплектующих, - написал градоначальник в своем блоге. - По их словам, решение этой задачи может занять несколько месяцев, тем не менее они подтверждают продолжение поставок электробусов, вагонов метро и другой техники для общественного транспорта Москвы. Ни один поставщик не отказывается от своих обязательств. Поэтому есть уверенность, что наши планы обновления подвижного состава будут реализованы».

Долгосрочную программу поставок подвижного состава до 2026 года сформируют в скором времени, что позволит дать российским машиностроителям и поставщикам компонентов гарантию стабильной работы на долгую перспективу. Некоторые другие меры, принятые в Москве, также помогут промышленникам подстроиться под изменившуюся ситуацию. Например, было объявлено об увеличении ежегодного авансирования поставок, а также ускорении их оплаты по факту передачи продукции, об актуализации закупочных цен на подвижной состав, о гибком продлении сроков поставки по ранее заключенным контрактам, об исключение ряди некоторых требований, не влияющих на безопасность перевозок, о возможности использования запчастей альтернативных производителей в ходе сервисного обслуживания подвижного состава.