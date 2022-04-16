Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал он.