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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

11:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал он.

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