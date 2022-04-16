Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
11:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал он.
Новости
- 11:30 16.04.2022
- В России выявили 11 095 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 10:30 16.04.2022
- В Чехии взлетели цены на электроэнергию - СМИ
- 10:00 16.04.2022
- Депардье предложили лишить российского гражданства
- 09:30 16.04.2022
- Украина лишилась до 40% металлургических мощностей - Reuters
- 09:00 16.04.2022
- Граждане Украины с начала года стали лидерами по числу получивших гражданство РФ
- 08:50 16.04.2022
- Премьера Албании в Германии сняли с рейса из-за отказа надеть защитную маску — портал
- 08:40 16.04.2022
- Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине — The Times
- 08:30 16.04.2022
- США считают, что конфликт на Украине может затянуться до конца 2022 года — CNN
- 22:40 15.04.2022
- Чиновники и депутаты отчитались о доходах за прошлый год
- 22:00 15.04.2022
- ВС РФ предотвратили попытку Киева нанести ракетный удар по Каховской ГЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать