Санкционная политика экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась — Путин

16:32

Президент России Владимир Путин констатировал, что санкционная политика экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась.

«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам в понедельник.

«Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», — подчеркнул Путин.