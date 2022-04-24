Синоптики предсказывают сильные перепады температур в Москве на слдедующей неделе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующая неделя в Москве начнется с погоды, характерной для конца мая, — воздух днем будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду днем температура резко упадет до плюс 5-10 градусов, и конец месяца будет холодным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник совсем теплая погода -17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», — сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, 27 апреля в Москве резко похолодает. Температура ночью будет в диапазоне плюс 5-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла. «То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — отметил он.