Синоптики предсказывают сильные перепады температур в Москве на слдедующей неделе
09:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В понедельник совсем теплая погода -17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», — сказал он.
Однако, по словам Вильфанда, 27 апреля в Москве резко похолодает. Температура ночью будет в диапазоне плюс 5-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла. «То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — отметил он.
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