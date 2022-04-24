0
0
103
НОВОСТИ

Синоптики предсказывают сильные перепады температур в Москве на слдедующей неделе

09:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующая неделя в Москве начнется с погоды, характерной для конца мая, — воздух днем будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду днем температура резко упадет до плюс 5-10 градусов, и конец месяца будет холодным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник совсем теплая погода -17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», — сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, 27 апреля в Москве резко похолодает. Температура ночью будет в диапазоне плюс 5-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла. «То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 24.04.2022
Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ
0
36
09:50 24.04.2022
В центре Москвы появились плакаты о розыске Собчак, Оксимирона и Акунина
0
61
09:40 24.04.2022
Во Франции начался второй тур голосования на выборах президента
0
84
09:25 24.04.2022
ТПП Германии: Эмбарго на газ из России было бы настоящей катастрофой
0
117
09:15 24.04.2022
Санкции заставляют власти Британии открыть первую за 30 лет новую угольную шакхту
0
113
20:30 23.04.2022
В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян
0
654
20:20 23.04.2022
Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем
0
977
19:50 23.04.2022
В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США
0
1150
19:40 23.04.2022
На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ
0
825
18:50 23.04.2022
Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области
0
832

Возврат к списку