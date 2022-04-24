Санкции заставляют власти Британии открыть первую за 30 лет новую угольную шакхту
09:15 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступает за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Англии. В кабмине убеждены, что данное предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.
НОВОСТИ
- 10:00 24.04.2022
- Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ
- 09:50 24.04.2022
- В центре Москвы появились плакаты о розыске Собчак, Оксимирона и Акунина
- 09:40 24.04.2022
- Во Франции начался второй тур голосования на выборах президента
- 09:25 24.04.2022
- ТПП Германии: Эмбарго на газ из России было бы настоящей катастрофой
- 09:00 24.04.2022
- Синоптики предсказывают сильные перепады температур в Москве на слдедующей неделе
- 20:30 23.04.2022
- В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян
- 20:20 23.04.2022
- Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем
- 19:50 23.04.2022
- В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США
- 19:40 23.04.2022
- На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ
- 18:50 23.04.2022
- Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать