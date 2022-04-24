Санкции заставляют власти Британии открыть первую за 30 лет новую угольную шакхту

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании собирается впервые за последние 30 лет начать добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом в субботу сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их сведениям, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступает за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Англии. В кабмине убеждены, что данное предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.