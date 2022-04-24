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НОВОСТИ

Авиакомпании Белоруссии могут получить возможность работать внутри РФ

20:30 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия до конца текущего года примут ряд конкретных решений по сотрудничеству в сфере гражданской авиации. Об этом заявил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский в воскресенье телеканалу СТВ.

Сикорский пояснил, что стороны работают, в частности, по вопросам уменьшения тарифов для белорусских перевозчиков и эта тема достаточно актуальна. «Мы предлагаем рассмотреть вопрос каботажа, как грузового, так и пассажирского. То есть возможность выполнять белорусскими перевозчиками рейсов по территории Российской Федерации. Еще раз повторюсь, как грузовых, так и пассажирских», — сказал Сикорский.

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