Русофобия в США уже граничит с идеями расового превосходства - Посол Антонов
23:52 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что игра в «отмену России», граничащая с идеями расового превосходства, будет прекращена.
В статье, опубликованной в среду на сайте издания «Ньюсуик», он назвал удивительным тот факт, что русофобия «происходит в стране иммигрантов, провозгласившей себя моральным компасом для всего мира». «Куда смотрят местные правозащитники, которые так внимательно следят за ситуацией с правами человека в других государствах?» — сказал Антонов.
«Даже во времена холодной войны наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в отмену России, граничащую с идеями расового превосходства», — указал глава российской дипмиссии.
По словам Антонова, антироссийская истерия в США «быстро перекинулась на бытовой уровень». «Рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению нашей культуры и даже православные кладбища подвергаются вандализму. Власти ряда штатов предлагают запретить продажу российских товаров», — отметил посол РФ. Он подчеркнул, что русскоязычные граждане в США сталкиваются с притеснениями на работе, «некоторых вынуждают увольняться».
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