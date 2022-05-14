России плевать на непризнание новых границ Украины со стороны G7 - Медведев

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его мнению, важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей.

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев в своем Telegram-канале.