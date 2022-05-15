Трасс предложила сосредоточиться на создание глобальной НАТО
10:30 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала глава Форин оффиса.
«Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО», — добавила Трасс, высказав «решительную поддержку» вступлению в альянс Финляндии и Швеции.
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