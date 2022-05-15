К мирному решению на Украине нужно привлекать и Китай - глава Сената Италии
11:00 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы столкнулись с конфликтом, охватывающим разные сферы, который перевернул архитектуру управления на международном уровне. Поэтому на международном уровне необходимо искать пути урегулирования, собрав за столом переговоров не только Россию и Украину, но и все ведущие державы, такие как США и Китай и, разумеется, ЕС», — сказала она в опубликованном в воскресенье интервью газете «Коррьере делла сера». При этом Казеллати считает, что ЕС должен быть «не на буксире у других, но продемонстрировать свою автономность в иностранной политике и обороне, преодолев разделения и неуверенность, которые снижают значимость его роли».
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