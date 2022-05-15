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НОВОСТИ

Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство

14:55 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия выдала с 24 февраля беженцам с Украины 342 300 специальных виз, на основании которых в республике предоставляется убежище сроком на один год. Примерно 140 тыс. получивших их уже выехали из страны и смогли вернуться на родину. На чешской территории остаются на данный момент более 200 тыс. покинувших Украину из-за военного конфликта. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера, министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

«На данный момент у нас реально находятся более 200 тыс. людей, прибывших с Украины», — привело агентство слова главы МВД. Между тем количество вернувшихся из Чехии на родину украинцев сложно назвать точно, так как многие из них игнорируют обязанность ставить местные власти в известность о своем отъезде из республики после получения в ней временного убежища, сообщается в агентстве.

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