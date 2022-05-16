В ЕС разработали план по покупке российского газа без нарушения санкций - Bloomberg
10:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, на закрытом заседании в пятницу Еврокомиссия (ЕК) донесла до стран-членов ЕС, что в новом руководстве будет ясно изложено, что компании могут открывать счета в "Газпромбанке", при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. При соблюдении этих условий регулятор не будет расценивать действие компаний как нарушение санкций.
На заседании по этому вопросу возник ряд разногласий. В то время как Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, однако у Польши остались вопросы по юридической стороне нового решения, ее представители предложили провести совещание на уровне послов стран ЕС. Некоторые страны также были недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания можно ли европейским компаниям открывать рублевые счета в "Газпромбанке". Как отмечает агентство, этот аспект является одним из ключевых, так как ранее создание рублевого счета расценивалось как нарушение санкций, хоть это и не было зафиксировано на бумаге.
Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что уже порядка 20 европейских компаний открыли счета в АО "Газпромбанк" для оплаты поставок российского газа, еще 14 запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.
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