НАТО не должна питать иллюзий, что РФ смирится с членством Швеции и Финляндии — Рябков
11:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не должен питать никаких иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением в этот блок Швеции и Финляндии. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно. А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, [так же как и] в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в других натовских столицах», — сказал замминистра.
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