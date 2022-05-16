В Москве выявили 288 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 288 против 335 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 766 236 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 18 против 14 днем ранее — до 43 518.
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