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НОВОСТИ

В Москве выявили 288 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 288 против 335 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 766 236 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 18 против 14 днем ранее — до 43 518.

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