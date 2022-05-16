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РФ ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции — Путин

16:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции — прим. ТАСС), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — заявил глава российского государства в понедельник на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.

«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — отметил Путин.

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