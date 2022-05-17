РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве — МИД
13:20 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю в связи с выдворением двух российских дипломатов и конфронтационным курсом Хельсинки в отношении РФ, а также объявило персонами нон грата двух сотрудников финского посольства.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — добавили в министерстве.
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