Россия впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырье - МЭР

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары. Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ.

«В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться в первую очередь нашим внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары, такого до этого не было», — сообщил он.