Америка готова полностью заблокировать платежи по госдолгу РФ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.