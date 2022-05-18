Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
09:32 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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