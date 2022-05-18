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НОВОСТИ

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

09:32 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Церемонию вручения транслировала онлайн пресс-служба альянса.

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