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План российской спецоперации на Украине выполняется на 100% — Кадыров

14:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специальная операция по защите Донбасса выполняется на все 100%.

«У меня есть военная практика. <…> Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», — сказал он в среду на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Кадыров отметил, что на данный момент ситуация спокойная. «Мы идем по плану, как поставил [задачу] нам президент. Мы выполняем на все 100%», — еще раз отметил он.

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