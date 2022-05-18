План российской спецоперации на Украине выполняется на 100% — Кадыров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специальная операция по защите Донбасса выполняется на все 100%.

«У меня есть военная практика. <…> Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», — сказал он в среду на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Кадыров отметил, что на данный момент ситуация спокойная. «Мы идем по плану, как поставил [задачу] нам президент. Мы выполняем на все 100%», — еще раз отметил он.