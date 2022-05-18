США едва ли продлят лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг — Йеллен

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты едва ли продлят срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, однако окончательное решение на сей счет Вашингтоном пока не принято. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в германском Бонне американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет», — заявила глава Минфина США.

Срок действия данной лицензии истекает 25 мая.