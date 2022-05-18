0
0
81
НОВОСТИ

США едва ли продлят лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг — Йеллен

17:12 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты едва ли продлят срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, однако окончательное решение на сей счет Вашингтоном пока не принято. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в германском Бонне американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет», — заявила глава Минфина США.

Срок действия данной лицензии истекает 25 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 18.05.2022
Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов
0
102
12:32 18.05.2022
ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева
0
142
12:05 18.05.2022
Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
0
145
12:00 18.05.2022
Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
0
151
10:20 18.05.2022
Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров» — источник
0
170
09:20 18.05.2022
В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев
0
175
17:12 17.05.2022
ВС РФ рассеяли два механизированных батальона ВСУ при попытке контратаки с их стороны
0
367
13:32 17.05.2022
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"
0
409
13:05 17.05.2022
Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ
0
378
12:00 17.05.2022
Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР
0
404

Возврат к списку