Мантуров: У нас нет задачи импортозаместить все и вся

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не ставит задачи полного импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание»

«Могу сказать то, что у нас нет задачи импортозаместить все и вся. Мы заинтересованы, и, это очевидно, абсолютно, в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях», — сказал он.