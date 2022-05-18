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НОВОСТИ

Посольство США в Киеве возобновило работу

21:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в среду возобновили работу своего дипломатического представительства в столице Украины спустя три месяца после закрытия, передает агентство Рейтер.

«Мы официально возобновляем работу», — заявил агентству представитель американского посольства Дэниел Лангенкамп.

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