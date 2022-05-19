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С «Азовстали» вышли больше половины украинских силовиков, процесс еще идет

10:32 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков и процесс продолжается.

«Еще не все вышли, [процесс] идет. <…> Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Соловьев Live».

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