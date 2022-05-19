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НОВОСТИ

Пекин предлагает расширить БРИКС

18:25 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил в четверг член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

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