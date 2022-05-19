Америка готова выделить Украине дополнительную помощь почти на 40 млрд долл

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для ее утверждения количество голосов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Си-спэн».

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о выделении по запросу администрации дополнительной помощи Украине на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.