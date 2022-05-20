США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет - Пентагон

09:05 Источник: Известия

Соединенные Штаты Америки еще не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки. Об этом на брифинге 19 мая сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства после того, как его спросили, действительно ли Вашингтон работает над передачей Киеву противокорабельных ракет. Известия

