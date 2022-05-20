Ковид уже можно отнести к сезонным заболеваниям — Попова

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус сейчас можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — сказала она.

По ее словам, Роспотребнадзор в течение недели сформирует окончательную позицию по итогам эпидемического сезона.