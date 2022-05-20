Ковид уже можно отнести к сезонным заболеваниям — Попова
09:20 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирус сейчас можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — сказала она.
По ее словам, Роспотребнадзор в течение недели сформирует окончательную позицию по итогам эпидемического сезона.
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