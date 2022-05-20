Япония за три месяца утратила имидж надежного делового партнера для России — МИД РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера для России за последние три месяца. Об этом заявил директор 3-го департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью японскому информационному агентству Киодо, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

«В целом же картина представляется очевидной: за последние три месяца Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера», — говорится в тексте интервью.

По словам Ноздрева, предпринимателям, которые приняли скоропалительное решение уйти с российского рынка, «в дальнейшем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции». «Оставленные ими экономические ниши будут заполняться другими инвесторами, в том числе иностранными», — добавил он.