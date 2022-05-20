Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки
15:32 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере 19,8 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении по итогам встречи министров финансов «семерки», которая проходила в отеле Петерсберг в городе Кёнигсвинтер недалеко от Бонна.
«Мы признаем, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов США для поддержки бюджета, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств в преддверии встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — отмечается в тексте.
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