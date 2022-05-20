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Главой МИД Франции будет назначена Катрин Колонна — ТВ

16:12 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катрин Колонна будет назначена новым министром иностранных дел Франции вместо Жан-Ива Ле Дриана. Об этом сообщил в пятницу телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники во властных структурах.

Колонна с сентября 2019 года является послом Франции в Лондоне, ранее она возглавляла дипмиссию в Италии и постоянное представительство при ЮНЕСКО.

Будущий министр — профессиональный дипломат и политик. Одна из трех француженок, имеющих личный ранг Посла Франции.

В течение девяти лет с 1995 по 2004 год она была официальным представителем Елисейского дворца в период, когда на посту президента Франции находился Жак Ширак. В июне 2005 года она была назначена министром — делегатом по европейским делам и оставалась в этой должности на протяжении двух лет.

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