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НОВОСТИ

Австрийская OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа

18:40 20.05.2022 Источник: РБК

Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила, что открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщили РБК в компании.

«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».

В конце апреля в компании говорили, что не планируют открывать счет для оплаты газа в рублях.

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