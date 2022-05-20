Австрийская OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа
18:40 20.05.2022 Источник: РБК
Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила, что открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщили РБК в компании.
«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».
В конце апреля в компании говорили, что не планируют открывать счет для оплаты газа в рублях.
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